Spalletti risponde ad Allegri: "Inutile che si metta cappello e barba finta"

"Credo che per loro sia molto più importante" aveva detto Allegri parlando della sfida di domani e riferendosi al Napoli capolista. In conferenza stampa è arrivata la risposta di Luciano Spalletti che cerca di restituire un po' di pressione ai rivali in vista della sfida di domani: "Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari, ma per una Juventus sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita. Certi investimenti si ripagano solo giocando per lo scudetto e per la vittoria della Champions. La vedo inutile mettersi cappello e barba finta. Non c'è quarto posto che soddisfi la Juventus".