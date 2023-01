Allegri: "A Napoli le partite non finiscono mai. Sullo scudetto..."

Cresce l'attesa per il match del Maradona tra Napoli e Juventus, in programma domani con fischio d'inizio fissato alle 20:45. Per Massimiliano Allegri, non sarà una partita decisiva per il campionato: “Non abbiamo preparato nulla, vediamo di sistemare quest’oggi qualcosa e poi sceglierò la formazione. Quella di domani sarà una bellissima partita, in uno stadio stracolmo. Dovremo stare attenti, a Napoli le partite non finiscono mai. Non sarà una gara decisiva ai fini del campionato. Noi siamo reduci da otto vittorie consecutive, il Napoli ha 44 punti e ha la possibilità di girare a 50. Credo che quella di domani sarà una partita molto importante per loro”.