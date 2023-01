Napoli, Osimhen: "Più bravi della Juve. Sullo scudetto..."

Due gol alla squadra alla quale non aveva mai segnato. Si è riscattato in novanta minuti Victor Osimhen, uno dei tanti protagonisti della vittoria del Napoli contro la Juventus. "E' stata una notte fantastica" il suo commento a fine partita. Gioia grande per il bomber nigeriano che blinda il podio dei marcatori e si gode una notte da sogno: "Avevamo bisogno di questa vittoria, sono orgoglioso di questi due gol e di aver dato il mio contributo alla squadra".