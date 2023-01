Indovina il risultato esatto di Napoli-Juve: la vincita è pazzesca

Napoli-Juve è terminata 5-1, sorprendendo tantissimi appassionati che si sarebbe aspettati una gara più equilibrata, sulla falsa riga di quanto accaduto nel primo tempo. Forse ancora più sorprendente del risultato in sé della sfida tra azzurri e bianconeri, è quanto accaduto in quel di Roma.

Napoli-Juve, l'incredibile scommessa

Come riportato dall'agenzia Agimeg uno scommettitore, infatti, è riuscito a realizzare una vincita super, puntando sul clamoroso risultato tra Napoli e Juventus. Scommessi 350 euro sul 5-1 dei partenopei sui bianconeri, presso il centro Goldbet di via Castelgandolfo 99 a Roma. Una puntata all'apparenza folle ma che gli ha consentito di ottenere una super vincita di 36.750 euro. Una vittoria che sembrava inimmaginabile per il Napoli, con la Juventus che non incassava 5 reti in campionato da circa 30 anni. E invece non solo è successo, ma c'era anche chi l'aveva previsto.