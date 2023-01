L'entougrage di Osimhen esalta il Napoli: "Momento magico. Si ripete l'era Maradona"

NAPOLI - "Ieri è stata una serata assolutamente magnifica. E per Victor, è stata anche una serata davvero speciale: la doppietta alla Juventus, uno dei club più prestigiosi della Serie A... Tutto questo conferma quanto questo ragazzo sia speciale, quanto stia diventando forte in questa squadra", così Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, nonché membro dell'entourage dell'attaccante del Napoli reduce dalla cinquina da sogno inflitta alla Juventus nella bolgia dello stadio 'Maradona'. In un'intervista a Radio Punto Nuovo, il cronista esalta il Napoli e fa sognare i tifosi partenopei: "Victor sta attraversando un momento di forma magico, così come tutta la squadra. Sembra che il Napoli stia ripetendo quanto successo nel 1987, quando vinse lo Scudetto con Maradona. Questo è quello che vuole fare e raggiungere Victor con i suoi compagni", assicura Akatugba.