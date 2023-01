Il clamoroso record in Europa di un giocatore del Napoli: il valore è impressionante

Il Napoli ha pagato Kvaratskhelia 10 milioni di euro e oggi non esiste una cifra per privarsene perché la società lo considera incedibile. Per Transfermarkt, invece, la sua crescita economica è stata esponenziale, nessuno come lui in Europa. Se a luglio il suo valore era di 15 milioni, oggi il georgiano vale 60 milioni, 45 in più nel giro di sei mesi (+300%). Una valutazione, questa, legata a fattori oggettivi, distante dalle dinamiche di mercato eppure fedele, in proporzione, alla crescita dei singoli. Nella speciale classifica del sito specializzato, nessuno ha avuto uno sviluppo simile, un vero e proprio exploit. Dietro di lui ci sono tutti, anche - tra gli altri - Gvardiol del Lipsia (da 35 a 75 milioni) che si è fatto notare al Mondiale, oppure Antony dello United e lo stesso Fernandez, campione del mondo con la sua Argentina.