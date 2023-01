Napoli re d'Europa, l'elogio del New York Times è clamoroso!

Dall'estero i complimenti al Napoli. La vittoria di venerdì contro la Juventus ha amplificato il valore della squadra allenata da Spalletti e le abilità tecniche di alcuni singoli. L'attacco brilla, è il migliore del campionato, e ci sono due calciatori che si stanno esaltando: Osimhen e Kvaratskhelia . Doppietta e un assist per il primo, gol e due assist per il secondo. Spalletti se li gode e il New York Times, parlando del crollo della Juventus, li esalta definendoli "l'attacco più devastante del calcio europeo" , un bellissimo riconoscimento legato al rendimento anche in cifre di questa stagione.

Osimhen-Kvaratskhelia fanno sognare Napoli

In totale sono 19 le reti complessive in campionato dei due: 12 per l'attaccante nigeriano (senza rigori e con un mese di stop per infortunio) e 7 per il georgiano, anche lui per diverse settimane out per la lombalgia. Numeri straordinari che hanno permesso al Napoli di ritrovarsi con merito in vetta alla classifica del campionato. Per il NYT il Napoli "corre veloce verso lo scudetto" e lo fa, appunto, grazie alla coppia dei sogni, Osi più Kvara, devastante e decisiva, da far invidia alle principali coppie di bomber europei. Napoli sogna.