Agente Osimhen: "Big d'Europa su di lui? Dico una cosa ai tifosi del Napoli"

Roberto Calenda , 50 anni e un passato al fianco di campioni del calibro di Maicon , Marquinhos e Mancini e al centro dell'arrivo in Italia di Thiago Silva e Tevez , è il manager di due giocatori del Napoli : Juan Jesus e Osimhen . Osi, il nuovo idolo del Maradona . Il più forte nel ruolo secondo Spalletti: «Se lo dice il suo allenatore, un grande allenatore, fa soltanto piacere » . E allora, il capocannoniere. Numeri impressionanti : «Victor è un talento naturale, fisicamente devastante , credo che la chiave sia la continuità. E’ stato penalizzato dagli infortuni e ora riesce a esprimere con serenità il suo potenziale. Sta lavorando bene con la squadra, crescono intesa e armonia, e con i consigli di Spalletti migliora continuamente. È nel pieno della maturazione ».

Il messaggio ai tifosi del Napoli

A ottobre è anche diventato papà . Calenda sorride: «La bimba è la sua gioia! Ha una grande voglia di vincere a. E , ripeto, ha doti fisiche fuori del comune . Come dice Spalletti, ha margini inesplorati» . Le grandi d'Europa sono in agguato ? «Il focus è sul Napoli. Victor sta bene, è felice e perfettamente integrato con la gente. Allo stadio è il primo a fare festa, a ballare con i tifosi. Il suo obiettivo è vincere con questa squadra e regalare un sogno a una città che ama. Non esiste altro che questo».