Napoli, che sorpresa: è tra le favorite per la Champions dopo due big

Una stagione da sogno con prospettive enormi. Il Napoli dopo la vittoria sulla Juve si trova a nove punti di vantaggio dal Milan (che ha pareggiato a Lecce) e a dieci dai bianconeri e dall'Inter. A 20 giornate dal termine è la grande favorita per la vittoria dello scudetto anche secondo gli esperti. Il sito specializzato FiveThirtyEight, il portale di Data Analysis di proprietà di ABCNews, con un calcolo statistico ha stabilito la percentuale di successo che è altissima: il Napoli, infatti, è destinata a vincere lo scudetto all'80% staccando di gran lunga l'Inter (9%) e il Milan (7%). Ma non solo: la curiosità è che anche in Champions il Napoli sia tra le favorite. Non la principale, sia chiaro, ma la terza dopo Bayern e City. Merito di una fase a gironi da applauso conclusa col primo posto nello stesso girone del Liverpool e di una stagione con elogi ovunque, anche all'estero, soprattutto per la coppia d'attacco Osi-Kvara.