Napoli, Kvaratskhelia salta il derby: perché Spalletti "sorride" lo stesso

Sarà un Napoli insolito, inedito, quello che domani affronterà la Salernitana nel derby in programma allo stadio Arechi alle ore 18. Mancherà Kvaratskhelia, lo ha annunciato Spalletti in conferenza stampa, e la sua sarà un'assenza pesante perché Spalletti sarà orfano di un giocatore di grande talento, eppure le statistiche sorridono all'allenatore del Napoli. Escludendo la sfida di Coppa Italia, nei quattro precedenti in cui il georgiano è mancato, infatti, il Napoli ha sempre vinto. Un dato curioso che rende sereni in vista di domani.