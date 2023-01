Kvaratskhelia salta il derby? L'annuncio di Spalletti in conferenza

Kvaratskhelia salta il derby contro la Salernitana . L'annuncio è di Luciano Spalletti in conferenza stampa . Il talento georgiano resta a Napoli a causa dell'attacco febbrile che lo ha colpito all'inizio di questa settimana. Kvara aveva già saltato la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese e ieri non si era allenato a scopo precauzionale. Una settimana particolare, la sua, trascorsa tra febbre, sintomi vari e allenamenti a singhiozzo. Mercoledì, ad esempio, aveva lavorato da solo in palestra.

Napoli, Kvaratskhelia salta la Salernitana

Nulla da fare, dunque, per Kvara, nonostante fosse in ripresa. Il Napoli rinuncia al suo talento, Spalletti lo aspetta per le prossime partite, per la sfida al Maradona contro la Roma, intanto il georgiano mancherà soprattutto a Osimhen, collega di gol, che lo aveva esaltato alla radio ufficiale. Il suo sostituto, domani, dovrebbe essere Elmas, uno dei più in forma del Napoli con 4 gol nelle ultime 6 partite di campionato.