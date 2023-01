Napoli, Spalletti: "Scudetto? Occasione irripetibile"

Per il Napoli, lo scudetto, quest'anno, è "un'occasione irripetibile". Lo dice Luciano Spalletti al termine del derby vinto contro la Salernitana: "Non dobbiamo disperdere le possibilità che abbiamo, rimanendo umili e facendo le cose in maniera professionale" le sue parole dopo aver conquistato 50 punti in un girone d'andata da record. L'allenatore esalta la prova dei suoi all'Arechi: "Abbiamo giocato a pallone e nella ripresa siamo stati bravi a gestirla, i due gol sono stati fondamentali perché facevamo fatica a trovare spazi".