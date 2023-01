De Laurentiis, il legale: "Nessun affare con la Juve, il Napoli non è coinvolto"

Cosa rischia il Napoli per l'affare Osimhen col Lille nel 2020? Diverse risposte sono arrivate a questa domanda che in molti si stanno ponendo all'indomani della sentenza sul caso plusvalenze Juventus coi 15 punti di penalizzazione per i bianconeri. Dopo l'intervento dell'avvocato Grassani, legale di fiducia della SSC Napoli, a parlare è stato anche Fabio Fulgeri, avvocato penalista di Aurelio De Laurentiis: "Il caso Osimhen non è sovrapponibile a quello della Juventus. Il Napoli - le sue parole a Radio Crc - non ha fatto affari con la Juventus e quindi non è coinvolto. Se non emergono nuovi elementi, tutto dovrebbe finire bene".