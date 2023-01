Le sei classifiche in cui il Napoli è sempre primo

Primo posto, miglior attacco, miglior difesa, ma non solo. Il Napoli guarda tutti dall'alto in altre speciali classifiche, conferma ulteriore di un girone d'andata da applausi, con tanti traguardi parziali raggiunti, come i 50 punti che rappresentano un record per la storia del club ma anche un vanto per la Serie A. Oltre ai 46 gol fatti e ai 14 subiti, nessuno ha fatto meglio, la squadra di Spalletti è prima per possesso palla, assist e tiri. E' una squadra famelica che attacca sempre, gioca in verticale, gestisce la partita, anestetizza l'avversario fino a stenderlo.