La notizia su Kvaratskhelia che il Napoli stava aspettando

Luciano Spalletti sorride. L'allenatore del Napoli ritrova Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'influenza dei giorni scorsi. Anzi, come si legge nel report ufficiale, Kvara ha "ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo". Buone notizie a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Roma in programma domenica. Una partita importantissima alla quale prenderà parte anche il numero 77 che, proprio per febbre, aveva saltato le ultime due sfide contro Cremonese e Salernitana.