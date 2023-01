Napoli-Roma, i convocati di Spalletti: torna Kvara e c'è una "prima volta"

Prima volta per Gollini e il ritorno di Kvaratskhelia. Queste alcune delle indicazioni che si possono trarre dalla lista ufficiale dei convocati stilata da Spalletti per la sfida di questa sera contro la Roma al Maradona. Il Napoli ritrova l'esterno georgiano e per la prima volta nell'elenco figura l'ex portiere della Fiorentina - che è da pochi giorni in città e sembra essersi già ambientato - arrivato in settimana con Sirigu trasferitosi a Firenze.