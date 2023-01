Napoli-Roma, la gioia di Gigi D'Alessio: dedica in musica per il trionfo

Sulle note di "Ora", uno dei suoi grandi successi, l'artista napoletano Gigi D'Alessio suona e canta una canzone dal testo inedito per esultare alla vittoria del Napoli contro la Roma, un altro passo verso lo scudetto. Il cantante partenopeo è un grande tifoso azzurro e sui social network con piano e voce ha postato questo pezzo inedito per festeggiare assieme ai tifosi il trionfo sulla squadra allenata da Mourinho .

Napoli, la festa di Gigi D'Alessio

Una partita che può diventare fondamentale lungo il cammino verso lo scudetto con un margine di vantaggio ora di tredici punti rispetto all'Inter seconda che insegue. Non è la prima volta che un artista napoletano utilizza la propria voce per esultare ad un successo. Già in passato era capitato. Dopo la vittoria contro la Juventus, ad esempio, fu virale il video di Nino D'Angelo arrivato poi al termine di Lazio-Milan con la frenata dei rossoneri. Oggi è Gigi D'Alessio a festeggiare per il trionfo del Maradona. Sognando lo scudetto.