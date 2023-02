Spalletti scatenato con i tifosi del Napoli: una frase fa diventare il video virale

NAPOLI - Il Napoli vola in classifica e i tifosi, dopo anni di speranze infrante, vedono sempre più nitida la strada che porta allo scudetto . I 13 punti di vantaggio sull' Inter seconda permettono ai tifosi azzurri di sognare un tricolore che, a Fuorigrotta, manca dal 1990. L'entusiasmo del tifo partenopeo è contagioso tanto che, nella seduta di allenamento odierna al centro sportivo di Castel Volturno , l'allenatore azzurro Luciano Spalletti è stato letteralmente travolto dall'affetto dei suoi fan. La reazione del tecnico di Certaldo è esilarante.

Spalletti al tifoso: "Sembri un..."

Un tifoso filma l'arrivo di Spalletti ai campi di allenamento: l'automobile del tecnico azzurro viene presa d'assalto dai tanti tifosi presenti in cerca di un selfie con il tecnico toscano o un autografo da custodire. Un tifoso in particolare chiama a più riprese Spalletti e si precipita sull'auto del tecnico che lo redarguisce così, scatenando le risate degli altri tifosi presenti: "Stai calmo, sembri un bambino di due anni". Il video, diventato virale su TikTok, mostra poi il tifoso - che indossa una mascherina 'alla Osimhen' - felice come un bambino dopo aver ricevuto l'autografo dallo stesso Spalletti.