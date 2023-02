Napoli, la frase di Osimhen sullo scudetto fa capire tutto

Due gol per altri tre punti preziosi. Victor Osimhen protagonista anche al Picco . Prima fuori dal campo con un gesto nobile scusandosi personalmente con una tifosa colpita da una sua pallonata nel riscaldamento , poi con la doppietta che permette al Napoli di volare in classifica avvicinandosi al trionfo finale. In questo momento il Napoli è a sedici punti di vantaggio dalle inseguitrici aspettando il derby. Proprio lo scudetto è ormai una parola non più tabù che Osimhen, nella sua analisi a fine partita, ripete senza timore, chiarendo il suo pensiero che è lo stesso dello spogliatoio: " Abbiamo una bella possibilità per vincere il campionato , ma pensiamo partita dopo partita senza mai andare oltre".

Osimhen tra scudetto e la gioia per la doppietta

L'attaccante di Spalletti esulta per il trionfo sul campo dello Spezia nella sua intervista ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo sempre combattere come fatto oggi contro una squadra solida e cattiva contro lo Spezia. Io, personalmente, sto migliorando tanto, e per questo devo ringraziare i compagni e Spalletti. Cercherò di crescere ancora". Quota sedici gol in campionato per Osimhen che dopo l'infortunio non si è più fermato. In chiusura, il nigeriano ha parlato dell'episodio durante il riscaldamento: "Ho calciato forte e ho colpito una tifosa, sono andato a scusarmi".