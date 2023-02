Napoli, Spalletti: "Mai vista una cosa del genere, incredibile..."

Lo scudetto, lentamente, si avvicina, ma esiste un altro obiettivo al quale il Napoli tiene in modo particolare: la Champions League. Lo fa capire, dopo la partita contro lo Spezia, anche l'allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti. "Vogliamo determinate qualcosa per amore dei tifosi. Nella vita ci sono momenti dove spesso ti fermi e riflessi: ti accontenti o raddoppi?". Il Napoli non hai mai raggiunto i quarti di finale nella sua storia ma, in attesa di sfida l'Eintracht, Spalletti va oltre perché sa che questa squadra non vuole porsi limiti.