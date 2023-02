“Oh mamma mamma mamma”: l’Argentina impazzisce per il Napoli

Il tweet carico di entusiasmo di Diario Olé

L'autorevole e seguitissimo Diario Olé ha celebrato la vittoria dei campani a La Spezia condividendo la grafica con cui la Lega Serie A ha veicolato, attraverso i social, il risultato finale del match allo stadio "Picco". Sullo sfondo la foto di capitan Di Lorenzo e Osimhen, in basso il riepilogo dei marcatori: "Il Napoli è inarrestabile e si avvicina all'impresa raggiunta solo con Maradona. Ha battuto lo Spezia 3-0 in trasferta e ha ora 16 punti di vantaggio sulla prima diretta insegutrice, l'Inter! I neroazzurri hanno una partita in meno" ha scritto Diario Olé aggiornando gli sportivi sudamericani. Ma non solo. Prima di tutto Diario Olé ha lanciato un "Oh mamma mamma mamma", in stampatello, citando lo storico coro dedicato dai tifosi partenopei proprio a Maradona. Perché sì, il Napoli e l'Argentina non sono mai stati e non saranno mai così realmente distanti. Uniti dal destino.