Rabbia Di Canio, l'amaro commento sui cori contro Maradona

"Non si può insultare un morto, e’ una cosa che proprio non si può". Ha esordito così Paolo Di Canio durante Sky Calcio Club, in merito ai cori scanditi dai tifosi dello Spezia nel corso del match di ieri contro il Napoli. L'ex calciatore della Lazio ha poi proseguito: "Ormai si pensa così di offendere gli altri e provocare fastidio. E lo dice uno che è stato un militante ultrà da giovane. Allo stadio ormai si è in un sfogatoio ed alla base c’è una maledizione incredibile".