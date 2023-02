Cremonese, doppia assenza pesante a NapolI: l'annuncio di Ballardini

C'era da aspettarselo ma adesso è arrivata anche la comunicazione ufficiale: la Cremonese, impegnata domani al Maradona contro il Napoli di Spalletti, dovrà fare a meno di due giocatori importanti del reparto offensivo. Si tratta di Dessers e Okereke. Ad annunciarlo in conferenza stampa alla vigilia della partita è stato l'allenatore Davide Ballardini. Già nei giorni scorsi i due calciatori si stavano allenando a parte e il loro recupero per domenica sarebbe stato complicato. Le parole del tecnico della Cremonese risolvono il dubbio delle ultime ore così come l'elenco dei convocati ufficiali in cui entrambi non figurano.