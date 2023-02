Tutti vogliono Kvaratskhelia: il piano del Napoli per tenerlo

I telescopi d’Europa puntano tutti la stella azzurra di nome Kvara , luminosa da fare concorrenza a Sirio. «C’è molto interesse da parte di altri club», dice il suo manager Mamuka Jugheli. E onestamente è difficile pensare il contrario: Kvaratskhelia è un fenomeno di 22 anni compiuti domenica con numeri da fenomeno, piombato all’improvviso sulla Serie A e la Champions tra lo scetticismo e le difficoltà linguistiche di tutti quelli che non riuscivano neanche ad avvicinarsi alla pronuncia del suo cognome di georgiano fiero. Alla fine, però, ci ha pensato Khvicha a sciogliere le lingue degli abitanti del pianeta calcio con giochi di prestigio e illusionismo che in sei mesi precisi lo hanno reso celebre. Un riferimento, una star dei social, un modello da imitare e un modo di giocare: sfrontato, coraggioso, leggero, divertente ma spietato. Un professionista vero , uno che vive per il calcio e rispetta le vecchie regole non scritte. «In tanti lo seguono ma lui pensa soltanto al Napoli. È casa sua: mi ha detto che in Italia non giocherà mai in nessun’altra squadra». E il Napoli studia il suo rinnovo: stipendio più che raddoppiato con i bonus e arrivederci a tutti gli appassionati di astronomia. «Vuole lo scudetto ed è concentrato sulla Champions». Fine (lieto).

Come Kouly

E allora, la dichiarazione d’amore. Il patto scudetto e una promessa che richiama quella fatta e poi rispettata da un totem che Kvaratskhelia - per sua stessa ammissione estiva - sperava tanto di trovare come compagno: Koulibaly. Già, Kalidou disse che non avrebbe mai vestito un’altra maglia italiana e Kvara ha fatto sapere la stessa cosa. Dopo appena sei mesi di vita azzurra: un vero colpo di fulmine. «Per quel che riguarda il calcio, mi ha detto che in Italia si vede soltanto con il Napoli e che non giocherà mai con un altro club. Ama Napoli, ama stare in questa città e ci penserà lui a portare gioia ai napoletani. Si sente come in Georgia, la sua patria», dice Jugheli ai microfoni di Calcionapoli24.

Solo Napoli

Niente male. Soprattutto nel pieno della rumba delle notizie e delle indiscrezioni del mercato: tutti i club dell’Europa che conta lo seguono con attenzione estrema. A cominciare dal Real Madrid. «Ripeto, sono tanti i club interessati». Senza fare nomi. «Sì, ma Khvicha non pensa a nessun’altra società. E’ totalmente focalizzato sulla vittoria dello scudetto e sulle partite di Champions». Musica napoletana d’autore. Il ds Giuntoli ha già incontrato più volte il signor Mamuka in questi mesi e ha dichiarato che a fine stagione andrà in scena un adeguamento: il Napoli ha acquistato Kvara per 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi e lui ha firmato un contratto quinquennale, fino al 2027, da 1,4 milioni a stagione. «Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non abbiamo ricevuto nessuna proposta. Il rapporto con i dirigenti del Napoli, però, è buono e se ci sarà qualcosa di nuovo lo saprete».

Dasballo

Non è più una novità, invece, il rendimento di Kvaratskhelia: con 11 gol e 12 assist è tra i primi dieci giocatori dei cinque campionati top d’Europa ad aver– centrato la doppia-doppia stile basket. In Serie A ha realizzato finora 9 reti e ricamato 9 assist, e nell’Europa top soltanto Messi, Neymar e Kolo Mouani vantano almeno un 9-9. Khvicha, tra l’altro, è il più giovane di tutti. Ed è anche il più giovane tra i dieci calciatori dei tornei maggiori del continente ad aver partecipato attivamente ad almeno 18 gol. E ancora: prima di lui, soltanto Gervinho era riuscito a collezionare almeno 9 reti e 9 assist nella sua stagione d’esordio in A (2013- 2014 con la Roma). Da sballo. Da stella.