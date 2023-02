Sogno Napoli: il dettaglio sul calcio d'inizio con il Sassuolo esalta i tifosi

Sta facendo il giro dei social uno scatto a pochi secondi dall'inizio della partita tra Sassuolo e Napoli. Otto calciatori del Napoli, praticamente tutti esclusi i due centrali e Meret, sono sistemati sulla linea del centrocampo pronti a scattare, una foto che ricorda tanto le squadre di Zeman. Ma è anche un'immagine metafora della grinta e della fame degli azzurri in questa stagione. Come a dire: si è primi con ampio margine anche per i particolari.