Napoli, arriva la notizia che tutti aspettavano su Osimhen

Victor Osimhen ci sarà contro l'Eintracht Francoforte. Non c'erano grossi dubbi ma è arrivato l'ennesimo indizio. L'attaccante nigeriano si è allenato in gruppo questa mattina . Alle spalle il timore di uno stop dopo la sostituzione al minuto 84 della partita contro il Sassuolo. Una scelta non dettata da motivi fisici ma semplice precauzione. Lo aveva anticipato Spalletti dopo la partita ma era stato lo stesso Osimhen a tranquillizzare i tifosi spiegando di non avere problemi fisici . L'allenamento in gruppo è la conferma del suo stato di salute.

Osimhen vuole tutto: le sue condizioni

Il nigeriano guiderà l'attacco del Napoli nell'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì sera a Francoforte contro l'Eintracht. Ottimo momento di forma per Osi che ha segnato 18 gol in campionato e sta per conquistare sia lo scudetto che la classifica dei bomber in Italia. Un doppio traguardo che ha ancora bisogno di altre prodezze. Come l'ultima venerdì sera la Mapei. Ma prima c'è la Champions. Osimhen scalpita.