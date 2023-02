Kvaratskhelia, all'asta la maglia per la Turchia: ecco a quanto è stata venduta

Una maglia per una grande causa: è quella di Khvicha Kvaratskelia, bianca, la seconda del Napoli, messa all'asta con tanto di firma dell'attaccante georgiano. La cifra ricavata è stata di 100.000 lire turche, poco meno di 5mila euro. Un gesto importante per aiutare le popolazioni di Turchia e Siria colpite dal recente e drammatico terremoto. Indirettamente l'attaccante di Spalletti è stato autore di un gesto di grande solidarietà.

Il calcio si mobilità per le popolazioni colpite dal terremoto

Anche Kim aveva aiutato il popolo turco - ricordando i suoi trascorsi al Fenerbahce - con una donazione di 70mila euro destinata ai più piccoli. La macchina della solidarietà si è messa in modo e il mondo del calcio ha saputo sfruttare l'eco della notorietà per sostenere concretamente chi in questo momento sta vivendo un periodo particolarmente difficile e complesso.