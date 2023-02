Napoli, il gesto di Kim è da brividi: ne stanno parlando tutti in Corea

In Corea ne parlano tutti. I giornali nel dettaglio raccontano del suo gesto. Kim Min-Jae ha donato 100 milioni di won a seguito del terribile terremoto che ha messo in ginocchio la Turchia e la Siria e per il quale con un video messaggio si è espresso anche Luciano Spalletti . Il difensore del Napoli ha preso una decisione sentita legata ai suoi trascorsi professionali. Kim, infatti, ha giocato lo scorso anno al Fenerbahce e in Turchia ha ancora tanti amici. La sua donazione, pari a circa 70mila euro, è destinata ai più piccoli. Una cifra importante, un gesto lodevole, dal profondo significato umano.

Kim cuore d'oro: il suo pensiero per i bambini in Turchia

Come ha fatto sapere il Comitato coreano per l'Unicef, che ha diffuso la notizia, i fondi saranno interamente utilizzati per progetti di emergenza per i bambini colpiti dal terremoto. Un gesto nobile, non da tutti, che conferma la grande umanità di Kim. Un difensore che è arrivato a Napoli con grande umiltà e che sin da subito è riuscito a farsi apprezzare in campo e fuori. Non solo non sta facendo rimpiangere Koulibaly, andato al Chelsea, ma ha avuto anche la capacità di creare subito empatia con lo spogliatoio non appena arrivato. Famoso il suo ballo in ritiro. Un modo per farsi conoscere e apprezzare.