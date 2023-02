“Kvaratskhelia era a San Siro a tifare Inter”, la foto diventa virale

"Kvaratskhelia a Milano a tifare Inter". Una frase ad effetto che ha fatto il giro dei social assieme ad un video che la giustifica. No, non si tratta del talento del Napoli che tanto bene sta facendo nel corso di questa stagione e per il quale De Laurentiis ha speso parole d'elogio con riferimento anche all'affare di mercato fatto, ma di un sosia che le telecamere hanno inquadrato in occasione della partita vinta sabato dalla squadra allenata da Inzaghi contro l'Udinese col punteggio di 3-1. Dopo un gol il tifoso nerazzurro esulta ed è clamorosa la somiglianza con l'attaccante georgiano.