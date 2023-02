Perché il Napoli ha pagato Kvaratskhelia 20 milioni in meno

Venti milioni di differenza rispetto alla cifra iniziale e quella investita. Nel corso degli ultimi anni, per cause non riconducibili al proprio rendimento e quindi al calcio, è crollato il valore di mercato di Khvicha Kvaratskhelia. A rivelarlo è stato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella sua intervista alla vigilia della partita contro l'Eintracht: "Kvaratskhelia l’avevamo centrato già 3 anni prima quando aveva diciotto anni, a causa del Covid l’abbiamo dovuto prendere dopo quando invece di 30 miloni ne costava 10”. Il riferimento di De Laurentiis è alla sua esperienza al Rubin Kazan, quando il georgiano era un giovanissimo talento in rampa di lancio in un periodo storico in cui i prezzi erano alti per tutti e i club non badavano a spese. Poi, però, cosa è accaduto?