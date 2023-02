Kvaratskhelia ha un legame particolare con l'unico protagonista di una vittoria italiana a Francoforte

19 ottobre 2006. Il Palermo di Guidolin batte 2-1 l'Eintracht a Francoforte in una gara di Coppa Uefa. Il gol decisivo lo realizza di testa Cristian Zaccardo. Proprio il Palermo è stata l'unica italiana ad aver vinto sul campo della squadra che questa sera sarà la rivale del Napoli per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La curiosità è che proprio Zaccardo ha un forte legame con uno dei protagonisti più attesi dell'incontro: Khvicha Kvaratskhelia. L'ex esterno rosanero, campione del mondo proprio nell'anno della partita in questione, è stato intermediario nella trattativa che ha portato il talento georgiano al Napoli.