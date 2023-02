Kvaratskhelia, che elogio: "È l'erede diretto di Maradona"

Khvicha Kvaratskhelia degno erede di Maradona. Il concetto è ampio ma l'ha spiegato nel dettaglio Paolo Condò. Il noto giornalista è intervenuto a Sky Sport e ha così esaltato il talento georgiano: "Ho sempre paura di mancare di rispetto a Insigne, che è stato un grande, ma Kvara nella linea dinastica viene come erede diretto di Maradona". Parole al miele per il numero 77 del Napoli che in questa stagione, la sua prima in Italia, ha stupito tutti con dieci gol in campionato e due in Champions League contro l'Ajax.