Il tacco di Kvaratskhelia somiglia tanto a quello storico del suo idolo

Kvaratskhelia come Guti. Ovvero: il suo idolo. Molti sui social avanzano il paragone. Il tacco del georgiano per la rete del 2-0 di Di Lorenzo contro l'Eintracht ricorda tanto quello del talento spagnolo per Benzema contro il Deportivo. L'azione è diversa, Guti era a tu per tu col portiere mentre Kvara difficilmente avrebbe potuto tirare, ma l'esecuzione del gesto tecnico, con la testa rivolta al fondo, è molto simile. C'è poi un'altra curiosità che rafforza il paragone: proprio Guti è l'idolo principale del 77 del Napoli.