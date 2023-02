Cosa c'entra Lobotka con la svolta di Brozovic: il retroscena di Spalletti

Lobotka è rinato grazie alla cura Spalletti. Non è un caso che l'allenatore del Napoli lo avrebbe voluto anche all'Inter. Proprio lui ha rivelato il tutto intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro l'Empoli spiegando nel dettaglio come arrivò a pensare al centrocampista che allora giocava nel Celta Vigo: "Lobotka lo conoscevo da quei tempi, me lo segnalò Pane, pensammo di aggiungere un giocatore in quel ruolo ma poi alla fine facemmo giocare Brozovic".