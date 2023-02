Spalletti: "Volevo questo big del Napoli all'Inter. Sulla scaramanzia..."

Luciano Spalletti non è scaramantico. Crede e sogna lo scudetto ma se non si sbottona più di tanto è solo per non peccare di presunzione. Questa la sintesi del suo pensiero espresso in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l'Empoli: "Non fate confusione tra il lavoro e la scaramanzia. Non c'è nessuna scaramanzia. Vogliamo vincere per la nostra città, lo sentiamo, lo percepiamo, ma non dobbiamo essere presuntuosi, alla fine di ogni partita pensiamo subito alla prossima". Quella al Castellani, per lui un piacevole ritorno, sarà particolarmente insidiosa: "Sarà una partita delicatissima per la loro precisa geometria tattica, da parte nostra servirà compattezza e attenzione. Ci metteremo gli occhiali da fabbro per guardare solo avanti".