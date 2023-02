La clamorosa statistica del Napoli quando gioca in casa dell'Empoli

Tredici precedenti al Castellani tra Empoli e Napoli. Le statistiche sorridono ai toscani, Spalletti trema rileggendole ma sa bene che i numeri e certi dati sono fatti per essere sovvertiti. Il Napoli, infatti, dal 1948 ad oggi, ha vinto in casa dell'Empoli solamente una volta. Quando? A fatica il 19 marzo 2017 grazie ai gol di Insigne (doppietta) e Mertens. Unica finestra di luce in oltre settanta anni di storia. L'ultimo precedente lo ricordano tutti a Napoli: da 0-2 a 3-2 con errori grossolani in modo particolare di Malcuit e, soprattutto, Meret.

Empoli-Napoli, quanti precedenti infelici per gli azzurri

Ma quello era un altro Napoli con tanti calciatori, come Insigne e Mertens, entrambi a segno, poi destinati all'addio per fare spazio alla freschezza dei nuovi come, ad esempio, Kvaratskhelia. Note altre recenti sconfitte come quella per 2-1 nell'aprile del 2019 o, ancora, quella per 4-2 nel 2015 con Sarri allenatore. La partita che convinse De Laurentiis a puntare su di lui l'anno successivo per sostituire Benitez. Non tutti i mali vengono per nuocere.