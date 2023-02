Torta Osimhen: a Napoli spunta il dolce dedicato al nigeriano

Una torta a forma di...Victor Osimhen . Si tratta dell'ultima idea da parte di una pasticceria che sui social ha postato foto e video della sua ultima invenzione. Un dolce che ricorda il campione del Napoli autore del diciannovesimo gol in campionato contro l'Empoli. Un dessert al cioccolato con una sbriciolata a ricordare i suoi capelli dorati ricci e poi l'immancabile maschera a protezione del volto. Osimhen potrebbe anche non indossarla più ma ormai si è affezionato e non la toglie mai , solo per esultare.

Osimhen, la maschera e la passione dei napoletani

Un simbolo ormai con le riproduzioni vendute anche all'esterno dello stadio Maradona. Osimhen è ormai un idolo dei tifosi, dei grandi e dei piccoli, per questo a carnevale molti bambini si sono vestiti come lui, quasi fosse un supereore. A segno da otto gare di fila in Serie A, a suon di gol - 21 totali, 19 in campionato, 2 in Champions - sta trascinando il Napoli alla vittoria dello scudetto e ora ispira anche i maestri pasticceri che gli dedicano torte per celebrare il suo momento d'oro.