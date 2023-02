Il Napoli fa scuola: la classifica di Serie A diventa un problema di aritmetica

Il Napoli fa scuola in tutti i sensi. Perché in un istituto della provincia, a Torre del Greco, la maestra Lella, docente dell'istituto comprensivo Giacomo Leopardi, ha preso in prestito la classifica del campionato di Serie A per un problema di aritmetica. La traccia, come riporta Ansa, era la seguente: "La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?".