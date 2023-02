Napoli a +18 sull’Inter, ecco quando e dove potrebbe festeggiare lo scudetto

Lo scudetto del Napoli si avvicina sempre di più. Ora sono addirittura 18 i punti di vantaggio rispetto all'Inter seconda - i nerazzurri cadono sul campo del Bologna - e quindi in città già si comincia a fare i calcoli per capire quando arriverà l'aritmetica e dunque quando sarà possibile festeggiare senza alcun timore. Al momento il Napoli ha cinque gare di vantaggio rispetto all'Inter e quindi da calendario la gara decisiva potrebbe essere quella del 3 maggio in trasferta sul campo dell'Udinese. La giornata sarà la numero 33. Perché cinque e non sei?