La frase da brividi di Albiol che fa sognare i tifosi del Napoli

Raul Albiol non dimentica Napoli. La sua è stata una lunga esperienza dal 2013 al 2019. 236 presenze, 6 gol e uno scudetto sfiorato nel 2018 con Sarri in panchina. Oggi, al Villarreal, a distanza, segue le sorti degli azzurri e sogna lo scudetto. Anzi: si augura quanto prima che possa arrivare l'aritmetica dello scudetto. In un'intervista a Marca, lo spagnolo esalta la squadra allenata da Spalletti: "Per me è una grande emozione vedere la squadra prima in classifica, è pazzesco. Speriamo possa festeggiare quanto prima lo scudetto dopo 32 anni".