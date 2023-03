Il Napoli in pausa di riflessione: riposo prima del tour de force

NAPOLI - Era già previsto, erano già in agenda, ma alla luce della notte con la Lazio probabilmente assumeranno un valore ancora più intenso: i due giorni di riposo concessi alla squadra da Spalletti, ovviamente. Quarantotto ore di relax, di pulizia psicofisica a partire da ieri: le tossine della mente e del corpo da spazzare via in vista della preparazione della partita con l'Atalanta e del bis degli ottavi di Champions con l'Eintracht, in programma entrambi al Maradona tra sabato e mercoledì 15 marzo. E mica soltanto questo: quattro giorni dopo l'incrocio con i tedeschi, e prima dell'ultima sosta per gli impegni della Nazionale, è in calendario la trasferta di Torino con il Toro. Una miniserie ravvicinata niente male, scudetto e coppa. Certezze italiane e storia europea: il Napoli, come raccontano gli annali, non è mai riuscito a qualificarsi per i quarti di Champions.

La decisione

E allora, Spalletti pigia il tasto pausa: tutti fermi, tutti a godere di un po' di relax per due giorni. La ripresa degli allenamenti è fissata domani al centro sportivo di Castel Volturno: weekend azzurro, insomma, dopo la maratona di venerdì al Maradona con la Lazio; faticosa e dispendiosa sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo mentale. La seconda sconfitta in campionato, la prima in casa, ha tra l'altro e inevitabilmente seminato strascichi di immediata delusione che il gruppo dovrà cancellare in un clic. Proprio come ha fatto dopo la prima caduta con l'Inter, a gennaio: il carattere e la compattezza faranno la differenza e le quarantotto ore di riposo inaugurate ieri completeranno la missione. Un riposo prolungato già previsto, comunque: il signor Luciano l'aveva programmato prima ancora della partita con la squadra di Sarri, e ciò significa che aveva deciso a prescindere dal risultato di staccare la spina per un po' dopo tanti impegni e tante trasferte.

La squadra

Per quel che riguarda la squadra e gli uomini, in vista della sfida di sabato con l'Atalanta ci sono già due assenze certificate: quella dello squalificato Mario Rui e quella dell'infortunato Raspadori, sempre alle prese con il suo percorso di riabilitazione utile a smaltire l'infortunio rimediato alla coscia sinistra alla vigilia dell'incrocio con il Sassuolo. Spalletti valuterà la condizione dei suoi sin da domani per poi valutare, eventualmente, qualche cambio a cavallo della Champions.

