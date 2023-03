Napoli-Lazio diretta: ora Live la partita di oggi

Spalletti ha ufficializzato oggi la lista dei convocati : per la gara contro la Lazio mancheranno solo Mario Rui squalificato e l'infortunato Raspadori.

A poco meno di sei ore dall'inizio della partita sono ancora diversi i dubbi di formazione per i due allenatori. Ecco le probabili anche in chiave fantacalcio.

Quella di questa sera sarà anche la partita dei bomber : da una parte Osimhen , capocannoniere del torneo con 19 reti, dall'altra Immobile da poco rientrato dopo un lungo infortunio. Proprio lui assieme a Higuain detiene il record di 36 reti, mai nessuno ha segnato così tanto in una stagione di A. Un traguardo che Osi sogna di raggiungere.

C'è già grande attesa in città per il ritorno di Maurizio Sarri al Maradona. Ai Quartieri Spagnoli ad esempio molti turisti stanno fotografando le sagome comparse una settimana fa con tutta la formazione al completo.

14.15

Napoli-Lazio, alle 20:45 il fischio d'inizio

Alle 20:45 inizierà ufficialmente la 25esima giornata di Serie A. Il turno si apre proprio con la sfida tra Napoli e Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona. I padroni di casa, ormai in fuga verso lo scudetto, vorranno continuare nella loro inarrestabile marcia. I biancocelesti, in piena lotta Champions, hanno invece bisogno di un risultato positivo per restare tra le prime quattro.

Napoli - Stadio Diego Armando Maradona