Spalletti conosce molto bene tutti i giocatori che lo hanno battuto

Spalletti conosce bene i calciatori che hanno segnato al Napoli condannandolo ad una sconfitta. Salah col Liverpool, Dzeko con l'Inter, Vecino con la Lazio . Tre sconfitte decise da tre fedelissimi dell'allenatore azzurro. Una coincidenza che in molti hanno notato. La prima sconfitta stagionale del Napoli è arrivata in Champions contro i Reds. La prima delle due reti arrivò dall'esterno egiziano che Spalletti ha allenato alla Roma. Proprio con lui è arrivata la crescita di Salah che Spalletti recentemente ha citato nel paragone con Kvaratskhelia.

Spalletti punito dai suoi ex: tutti i precedenti

Dzeko di testa ha costretto il Napoli ad arrendersi per la prima volta in campionato. Dzeko, proprio con Spalletti, accanto a Salah, ha vissuto la sua miglior stagione in Serie A. Ma Spalletti, ironia della sorte, conosce molto bene anche Vecino che al Maradona ha segnato un super gol che ha regalato tre punti preziosi al Napoli. Decisivo il suo gol di testa all'Olimpico che permise all'Inter di conquistare il pass per la Champions League.

