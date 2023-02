Spalletti paragona Kvaratskhelia a un ex della Roma: ecco chi è

Il paragone di Spalletti parlando di Kvaratskhelia

Spalletti ha fatto un paragone con un giocatore che conosce molto bene avendolo allenato alla Roma: "Lui è veramente uno che ha sensibilità nel dribbling, nell'accarezzare la palla, nel portare quelle finte così difficili da cui difendersi. Momo Salah è uno di quelli che ha questa qualità nello stretto e nella finalizzazione così precisa, che non sentiva le pressioni. Lui si vede che è un ragazzo tranquillo: avrà un grandissimo futuro". Queste le sue dichiarazioni. Kvara si gode l'ottimo momento. Nove gol in campionato e undici stagionali. Impatto super per la prima stagione in Serie A.

Il ritorno della Champions e la sfida all'Eintracht

Per Spalletti la strada verso lo scudetto è ancora lunga: "Noi abbiamo l'imposizione di restituire tutto l'amore per questo sport che riceviamo. Ci vuole calma, molta calma, perché ancora abbiamo del lavoro da fare e un numero di partite che non ci consentono di avere distrazioni". Lo stesso discorso vale per la Champions: "L'Eintracht è forte quanto noi, l'abbiamo già guardato e studiato, sarà una sfida difficilissima".