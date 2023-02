Il gesto estremo del tifoso del Napoli, si è già tatuato lo scudetto: e la scaramanzia?

Trentatre anni dopo, da Maradona a Osimhen e Kvara, lo scudetto può tornare a Napoli. La classifica non mente, la squadra di Spalletti è lanciatissima, le altre non tengono il passo e la primavera si avvicina. L'attesa per l'aritmetica è tanta ma ci vorrà ancora tempo prima di avere la certezza della conquista del titolo. Eppure in città c'è chi non ha voglia di aspettare. Prima della partita contro la Cremonese, all'esterno dello stadio Maradona, un tifoso ha esibito un tatuaggio speciale scatenando la curiosità dei presenti che hanno filmato il tutto coi propri smartphone.