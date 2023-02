Napoli, tre coincidenze pazzesche che non tutti hanno notato su Kvaratskhelia

Alla ventiduesima giornata, al minuto ventidue, nel giorno del ventiduesimo compleanno, Khvicha Kvaratskhelia ha segnato la rete del vantaggio contro la Cremonese. Una tripla coincidenza a cui tutti hanno fatto caso. Un numero che ritorna nella notte del Maradona in cui il Napoli conquista la vittoria numero diciannove del suo campionato e continua a scappare in vetta. Il georgiano si è esaltato e ancora una volta è stato tra i migliori in campo.