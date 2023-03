Napoli, spunta l'Ape Car dedicata a Maradona con il terzo scudetto

Il Napoli è vicino allo scudetto, al terzo della sua storia, nonostante la sconfitta inattesa contro la Lazio. Mentre si aspetta l'aritmetica, coi calcoli già partiti per individuare la partita decisiva, la città si sta mobilitando. E' già tutto pronto per la festa: oltre ogni tipo di scaramanzia spuntano già diverse bandiere con lo stemma del terzo scudetto vinto. Non solo: l'artista argentino Juan Pablo Gimenez ha brandizzato un Ape Car con il tricolore e il numero 3. Il mezzo di trasporto storico è dedicato a Diego Armando Maradona.