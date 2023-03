Quando il Napoli può vincere lo scudetto: la prima data utile e tutte le possibilità

Quando il Napoli potrà festeggiare aritmeticamente lo scudetto ? Una domanda che dal momento in cui gli azzurri hanno preso il largo in classifica è diventata tra le più frequenti. Un interrogativo che è tornato a essere riproposto con maggior forza dopo la sconfitta casalinga degli azzurri contro la Lazio .

Diciassette punti di vantaggio su biancocelesti , in attesa di Fiorentina-Milan e Inter-Lecce , che potrebbero ridurre 15 le lunghezze di ritardo dai campani, restano un margine più che rassicurante ma tra i tifosi delle inseguitrici, che sognano un clamoroso colpo di scena e quelli partenopei, che non vedono l'ora di chiudere i giochi nel minor tempo possibile non sono pochi quelli che, calendario e classifica alla mano, fanno conti per capire quando potrebbe scatenarsi la festa.

Napoli campione d'Italia per la terza volta: le possibili date della festa

Il 3 maggio è il primo giorno in cui il Napoli potrebbe far saltare i tappi dello champagne che ha in ghiaccio. In quella data Di Lorenzo e compagni affronteranno l'Udinese alla Dacia Arena nella trentatreesima giornata di Serie A. Mantenendo l'attuale margine di vantaggio (+17) fino a quel momento, spuntarla permetterebbe di cucirsi il terzo tricolore della storia sul petto con cinque giornate di anticipo. Da quest'anno, infatti, in caso di arrivo a pari punti, è previsto uno spareggio.

In caso di gap costantemente invariato a +15 con le vittorie delle milanesi sarebbe tutto rimandato al 7 maggio quando il Napoli affronterà in casa la Fiorentina: l'ultima squadra contro cui, il 10 aprile 2022, aveva perso in Serie A una partita al Maradona prima del ko con la Lazio. Se, viceversa, prima di allora il Napoli dovesse volare a +18 o +21, la gioia sarebbe liberata il 30 aprile prossimo quando il Napoli affronterà la Salernitana al Maradona.