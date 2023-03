De Laurentiis a luci rosse: “Il Napoli? Come fare l’amore 50 volte con…”

Non è ancora fatta, lo ha ribadito proprio lui intervenuto ad un convegno, ma Aurelio De Laurentiis sa bene che il suo Napoli è ad un passo dallo scudetto. E la festa sarà infinita e coinvolgerà tantissime persone. Le quantifica proprio il presidente azzurro: "Potrebbero essere 2-3 milioni di partecipanti per la festa scudetto". Queste le sue parole accanto a Osimhen a margine del premio ritirato dal bomber nigeriano della Stampa Estera al miglior sportivo dell'anno ricevuto a Roma. L'occasione per parlare di una stagione fino a questo momento fantastica con un paragone inedito: "Tra campionato, le coppe e le amichevoli giochiamo più di 50 partite ed è come fare l'amore per 50 volte con la donna più bella del mondo".