Osimhen: “Possiamo diventare icone di Napoli”. Poi la profezia su Kvaratskhelia

Victor Osimhen elogia Spalletti e Kvaratskhelia . L'attaccante nigeriano è stato premiato a Roma col Premio Sportivo della Stampa Estera e, intervenuto accanto al presidente De Laurentiis, dice grazie al proprio allenatore per la sua crescita: " Spalletti è eccezionale ed è il motivo principale per cui stiamo facendo così bene in questa stagione. Mi sta aiutando a crescere, gli dico grazie, se sto giocando da top-player è anche per merito suo". Osimhen, bomber del Napoli e del campionato, ringrazia anche il suo alleato di fantasia: "Kvaratskhelia è eccezionale, tutti gli vogliono bene nello spogliatoio, credo possa vincere il Pallone d'Oro nei prossimi anni e spero porti gloria al Napoli".

Napoli, le parole di Osimhen e il sogno inglese

Osimhen è nel mirino di diverse big del calcio inglese e lui non si nasconde: "Premier League? Lavoro duramente un giorno per arrivarci. Per ora mi godo la Serie A che è un campionato bello e complicato dove c'è molta intensità". In Premier League ha lasciato tracce di sé il suo idolo, Drogba, ma Osimhen ne ha anche altri di riferimenti: "Il mio idolo è Drogba, ma mi ispiro anche a Lewandowski ed Eto'o". La mascherà, promette, "continuerò a indossarla". Ne saranno felici i tifosi e non solo: in città tanta originalità. Nelle ultime ore sono nate anche le "cozze alla Osimhen". Sognando lo scudetto per cui De Laurentiis ha idee chiare: è vicino, ma non è ancora fatta.

